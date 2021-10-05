زوج بشرى يفاجئها في عيد ميلادها بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب سالم هيكل من أصدقاء زوجته الفنانة بشرى بتسجيل فيديو لها، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا بعيد ميلادها الموافق اليوم 5 أكتوبر الجاري.

ونشر "هيكل" مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال: "أنا عملت مفاجأة، أنت مش هتعرفي تعمليها، فاكرة لما قولتِ لي تقدر تعمل لي إيه أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدي وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكي بعيد ميلادك، كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وإحنا مع بعض".

وكان من بين النجوم المهنئين لبشرى: محمد هنيدي، خالد النبوي، خالد الصاوي، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجي المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزي، عمر الشناوي، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكى، روجينا، أروى جودة، أيتن عامر، إيمي سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، إلهام شاهين، أمير شاهين، هالة صدقي، رزان مغربي، جومانا مراد.

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة بشرى، تصوير مشاهدها في فيلم "معالي ماما" إخراج أحمد نور، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.