فيديو| أحمد العوضي يمارس رياضة "البوكسينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "العوضي" في الفيديو وهو يمارس رياضة "البوكسينج" من داخل أحد الصالات الرياضية.

وعلق العوضي على الفيديو: "بوكسينج"، وتفاعل جمهور منابعي الفنان الشاب مع الفيديو.

وعُرض للفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.