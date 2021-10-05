ممثلة أميركية تشيد بـ”العشق الأسود”.. وإنجين أكيوريك يتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الممثلة الأميركية الحائزة جائزة أوسكار باربرا سترايساند عن إعجابها بالمسلسل التركي “العشق الأسود” الذي يعرض على منصة “نتفليكس”.

ونشرت عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام” تعليقاً جاء فيه: “أنا وجيم نستمر بمشاهدة هذا المسلسل التركي الرائع “العشق الأسود” كل ليلة حتى الرابعة فجراً على “نتفليكس”، مضيفة: “الثنائي جميلان، أبطال المسلسل رائعين، وبقية الكاست كذلك. إنه عمل رائع للغاية ولا يمكنك التوقف عن مشاهدته”.

وشكر بطل العمل أنجين اكيوريك باربرا سترايساند عبر خاصية “الستوري” في حسابه عبر “إنستغرام”، كما شكرت شركة “القمر” المنتجة للعمل الممثلة الأميركية.

وكان إنجين أكيوريك تصدر الترند التركي، بعد انتشار أخبار عن تقديمه عملاً جديداً على منصة “ديزني بلاس”.

كما أعلنت منصة “ستار بلس” اللاتينية عن عرض مسلسل الممثل التركي المقبل على شاشتها بشكل حصري، حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي عبر “تويتر” قالت فيها: “المسلسلات التركية قادمة، الممثل إنجين أكيوريك الذي سوف يكون بطلاً لمسلسل جديد، سيُعرض حصرياً وللمرة الأولى في أميركا اللاتينية على ستار بلس لاتينا”.

يذكر ان انجين خضع أخيراً لدورة في الغطس وحصل على شهادة احترافية بالغوص.