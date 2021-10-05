في ختام “الهيبة”.. تيم حسن يصارح الجمهور: “راح أعرف شو اختار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشر النجم السوري تيم حسن عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، إعلانًا ترويجيًا للموسم الخامس من مسلسل”الهيبة – جبل”، وظهر من خلاله وهو يتحدّث للمشاهدين عن العبارات التي ردّدها خلال المواسم الماضية، مسترجعاً ذكرياته مع كلّ عبارة أطلقها.

وقال: “لمّا الهم ركبكم قلت: لاتهكلوا للهم وراح. ولما لبست عباية بيّي قلت: منتهية وتم، ولما كان كابوس مثل القبر قلت: ارميها على الله وانزاح، ولمّا الشر مر بنص الدار قلت: فرج وصار، وهلّأ عالتوديعة بعون الله ويا غضب الله ويا صبر الله ويا أمر الله، راح أعرف شو اختار”.

وكانت منصّة “شاهد VIP” بدأت نشر البوسترات الرسميّة لأبطال العمل. فبعد صورتي تيم حسن وعبد المنعم عمايري، نشرت صورة الممثلة إيميه صياح، التي أعادت نشرها عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلة: “شخصيّة سارة إبراهيم من مسلسل “الهيبة – جبل”، أتمنّى أن تحبّوها بقدر ما أحببتها.”

ويبدأ عرض مسلسل “الهيبة – جبل” في ١٧ تشرين الأوّل الجاري، على منصّة “شاهد VIP” كعرض أول، وسيعرض في ١٨ منه عبر شاشة “أم بي سي”.