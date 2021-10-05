ماجد المهندس يطلق أغنيته الجديدة “حرام تروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة “حرام تروح”، وأعلن عن صدورها على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورةً له كاتباً عليها: “حرام تروح قريباً”.

أغنية “حرام تروح” من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين. وحققت الأغنية ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعتين فقط على صدورها.

وأصدر ماجد المهندس أخيراً فيديو كليب حمل عنوان “نصاب”، وطرحه عبر تطبيق “box فن” ومنصات إلكترونية أخرى.

وشارك الفنان ماجد المهندس، أخيراً، مع نخبة من النجوم، هم راشد الماجد، وأصيل أبو بكر، وداليا مبارك، وعايض يوسف، في عمل وطني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعوي، حمل عنوان “ليلة وطن”.