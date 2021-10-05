أنغام تحتفل بيوم ميلاد ابنها عمر.. وظهور نادر لوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة أنغام، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية “ستورى” بموقع “إنستغرام” مجموعة صور لها مع ابنها الأكبر عمر، احتفالا بيوم ميلاده ال 24، وتضمنت الصور ظهورا نادرا لوالدة أنغام برفقة حفيديها عمر وعبد الرحمن.

وعلقت أنغام على صورتها مع ابنها الأكبر عمر قائلة: عقبال 100 سنة يا عمرى يا حبيب أمك، وكتبت على صورة أخرى تجمع ابنيها عمر وعبد الرحمن: يارب احفظ عمرى وروحى، وعلقت على صورة ثالثة تجمع الشقيقين فقط بقولها: قمرين عمرى.

يذكر أن أنغام أطلقت مؤخرا كليب أغنية “ونفضل نرقص”، التي عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب”، وذلك بعد تشويق المتابعين لها في صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.