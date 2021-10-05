جورج كلوني ساخراً: براد بيت هو الممثل الأقل أجراً المتاح لفيلمنا الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر الممثل الأميركي جورج كلوني العرض الأول لفيلم “ذا تندر بار” The Tender Bar الذي قام بإخراجه في لوس أنجلس يوم الأحد.

وتحدّث كلوني ممازحاً عن فيلمه الجديد الذي يتشارك فيه مع الممثل الأميركي براد بيت في الإخراج والتمثيل، فقال لبرنامج “بيبول” People التلفزيوني: “من الواضح أن براد كان الممثل الأقل أجراً المتاح للتمثيل في الفيلم”.

وأضاف كلوني (60 عاماً): “إنّه صديقٌ مقربٌ كما أقضي معه أوقاتاً ممتعةً. إنني أتطلّع جداً لهذا الفيلم”.

ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمع الممثلين، فقد عمل كلوني وبيت معاً في سلسلة أفلام “أوشن” Ocean وفيلم “بورن افتر ريدينغ” Burn After Reading.

وتعاون كلوني في الفيلم أيضاً مع الممثل الأميركي بن أفليك حيث مدح موهبته كممثلٍ ومخرجٍ كما أشاد بالصداقة التي تجمهما والثقة المتبادلة بينهما.

ويُترقب عرض فيلم “ذا تندر بار” في دور السينما الأميركية في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) وعلى موقع “أمازون برايم فيديو” Amazon Prime Video في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) من العام القادم.