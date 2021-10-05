فيديو – أديل تُعلن عودتها رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية البريطانية أديل عن أغنيتها الجديدة المنتظرة. فقد أعلنت، في تغريدة على موقع “تويتر”، عن عنوان الأغنية، Easy On Me، وعن موعد إطلاقها في 15 تشرين الأول الجاري، وفقاً لما أورده موقع “دايلي ميل”.

وفي مقطع ترويجي للأغنية بالأبيض والأسود، يظهر بوضوح آيلاينر العينَين الذي تُعرَف به النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، إضافةً إلى أظافرها الطويلة فيما تقود سيارة على طريق ريفي وتضع في المسجّلة شريط كاسيت كُتِب عليه اسم الأغنية.

وتظهر أديل في الفيديو وهي تمدّ يدها من السيارة وتُحرّكها بطريقة تتناغم مع إيقاع الموسيقى. وفيما تنطلق مسرعةً، تتطاير من السيارة أوراقٌ عليها نوتات موسيقية، ويُسمَع فقط صوت عزف على البيانو من دون أن تُنشد المغنّية أي كلمات من الأغنية الجديدة.

وسرعان ما عبّر متابعوها عن حماستهم في التعليقات على التغريدة، فكتب أحدهم: “الآن بتنا نعرف لماذا استغرقت العودة كل هذا الوقت. تطايرت الأغنية من السيارة، واستغرق الأمر ثلاث سنوات لجمع النوتات الموسيقية من جديد”. وورد أيضاً في التعليقات: “أحبّك كثيراً… سوف تحطّم الأرقام القياسية على الإنترنت… وقد حطّمتها بالفعل… وأخيراً… يا للروعة”.