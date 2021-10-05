قبل انطلاق مهرجان الجونة.. بشرى تكشف هذا السرّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أيام من انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، علقت الفنانة بشرى، مدير عمليات المهرجان، على الأغنية المُقرر تقديمها على هامش افتتاح دورة هذا العام، والمُزمع انطلاقها يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، قائلة: “سمعتها مرة، لكن لم أصوت لها بنعم خلال مرحلة الاختيار”.

وقالت بشرى، في تصريحات صحافية، إنّ أكثر من أغنية عُرضت لاختيار واحدة منه، وجرى الاستقرار بالفعل على الأغنية، لكن لم أصوت لها، وهذا رأيي وانطباعي الشخصي، فالمهرجان لا يعتمد الآراء الشخصية، إذ يعتمد على الرأي الجماعي والديمقراطية ووجهة نظر الأغلبية.

وقالت: «في الحقيقة، لم أسمع أغنية على نفس المستوى الذي وصلت له أغنية “3 دقات”، والنجاح الكبير الذي حققته، وكذلك أغنية “دقي يا مزيكا”، والتي عُرضت العام الماضي”، متابعة: “للأسف هي البدايات صعب جدًا تكرارها”.

ورفضت بشرى، الإفصاح عن اسم مطرب أغنية افتتاح المهرجان، قائلة: “ممكن مطرب مصري وممكن يبقى معاه مطرب عربي، ممكن تبقى دويتو، مش مصري بس”.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، وذلك تقديرا لجهوده في دعم صناعة السينما على مدار العقدين الأخيرين.