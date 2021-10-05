ياسمين عبد العزيز تغازل أحمد العوضي بعد انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان المصري، أحمد العوضي، زوج النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن سعادته بشأن تعطل بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية قبل عودتها للعمل مجدداً، مبيناً أنه قضى أفضل 7 ساعات في حياته هي مدة العطل الفني.

وشارك العوضي منشوراً له، عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، ورغم بساطته لكنه كشف عن سعادته بالابتعاد عن “السوشيال ميديا”، وعدم قدرة للمستخدمين على التواصل، أو استخدام خاصية الرسائل حول العالم، من خلال تلك التطبيقات.

وكتب العوضي، الذي حظي منشوره بتفاعل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، قائلاً: “أحلى 7 ساعات”، وسريعاً تدخلت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال حسابها الخاص على “فيسبوك”، إذ استعانت بصورة من كوميكس الفنانة روبي، الشهير، كي تغازل زوجها “أحمد”، فدونت كلمة قالت فيها: “يا ولا”، في إشارة إلى أنهما عاشا سويا لحظات مميزة بعيداً عن مواقع التواصل.

وتفاعل الجمهور مع منشور العوضي على نطاق واسع، حيث وافقه البعض الرأي بشأن انقطاع التواصل بين البشر في العالم الافتراضي، مؤكدين أن هذا بعث على روح الألفة بين بعض الأسر، كما خلق حالة من الراحة بين البعض، وكشف لآخرين من يدمن “السوشيال ميديا” من عدمه.

وحسده البعض الآخر على تعليقه، كونه قضى تلك الساعات مع نجمة بحجم زوجته ياسمين عبد العزيز، وهو ما فسره تعليقها، فيما تحدث البعض عن غضبهم مما حدث، لاسيما أن مواقع التواصل مهمة للكثيرين، سواء في العمل، أو الاطمئنان على الأقارب والأصدقاء في دول أخرى.

ويبدو أن العوضي تنفس الصعداء، بعدما تماثلت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز للشفاء مؤخراً، بعد وعكة صحية تعرضت لها استدعت سفرها للخارج للعلاج، وتعود لمصر مرة أخرى.

وحرص العوضي على تهنئة زوجته بعد تماثلها للشفاء، حيث نشر صورة لها برفقة الأطباء المعالجين لها، عبر خاصة “ستوري” على حسابه بموقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “ألف حمد لله عليك يا وحش الكون”.

يذكر أن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية بدأت في منتصف شهر يوليو الماضي، عندما أعلن العوضي خضوعها لعملية جراحية، وطالب جمهورها بالدعاء لها، قبل أن تغادر للخارج لتلقي العلاج.