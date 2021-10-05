اعترافات صادمة لابن شاروخان.. وتمديد حبسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أيام قليلة، ألقى مكتب مكافحة المخدرات بمدينة مومباي الهندية القبض على الممثل الناشئ أريان خان، ابن نجم بوليوود شاروخان، وذلك خلال حملة مداهمة لإحدى سفن الرحلات البحرية.

وبعد استمرار التحقيقات لساعات طويلة، قرر مكتب مكافحة المخدرات تحويل أريان، واثنين آخرين تم توجيه تهم إليهم من أصل ثمانية أشخاص ألقت الشرطة القبض عليهم، ورفيقيه: مونمون دهاميشا، وأرباز ميرشانت، إلى المستشفى من أجل الخضوع للفحص الطبي، وإجراء تحليل المخدرات.

وأفادت مصادر، نقلاً عن مكتب مكافحة المخدرات الهندي، أن أريان (23 عاماً)، اعترف بتعاطيه المخدرات منذ 4 سنوات ماضية، أي عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً، وأكد في اعترافاته أنه، خلال رحلاته في دول أخرى، كان يحرص أيضاً على تناول المخدرات، في أي مكان يذهب إليه.

ووفقاً للمصادر، كان أريان في حالة انهيار وبكاء مستمر خلال التحقيق معه، وخلال إدلائه بهذه التصريحات الصادمة حول تعاطيه المواد المخدرة.

ووفقاً لما نشرته الصحف المحلية، فإن مكتب مكافحة المخدرات صادر كمية من المخدرات المتنوعة بحوزة أريان ومن كانوا معه؛ مخبأة داخل حقائب اليد والملابس.

وتم عقد جلسة من أجل الإفراج عن أريان بكفالة مالية، لكنَّ القائمين على التحقيق رفضوا أمر الكفالة، وأمروا بتمديد حبسه، ورغم انهيار أريان خلال التحقيقات، فإنه بدا هادئاً عندما أصدر القاضي قراره.

وقد أخبر رجال مكتب مكافحة المخدرات المحكمة بأنهم بحاجة إلى احتجاز أريان، ومن معه حتى تاريخ 11 أكتوبر، من أجل مواصلة التحقيقات، مبررين ذلك بأنهم يريدون استجوابهم، حتى يصلوا للممول الرئيسي الذي يمدهم بالمواد المخدرة.

وستتم أيضاً مراجعة محادثات أريان وحوالاته وحساباته النقدية، وذلك بعد العثور على أسماء مكتوبة بشكل رمزي في محادثاته.

الجدير ذكره أن والدَيْ: أريان جوري خان وشاروخان، لم يحضرا جلسة الكفالة الخاصة بنجلهما.