شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى متزوجة من صبرى فواز ولديها ابنان شباب فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نرمين الفقى من تصوير ما يزيد عن نصف أحداث حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا"، والذى تقوم ببطولتها بمشاركة صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد نرمين الفقى دور سيدة متزوجة من صبرى فواز ولديها منه ابنان في مرحلة الشباب وتمر العائلة بالعديد من التقلبات خلال الأحداث.



نرمين الفقى وصبرى فواز والمخرج احمد شفيق

"ع الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وتعرض حالياً حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.



نرمين الفقى وصبرى فواز والمخرج احمد شفيق فى كواليس ع الهامش

يذكر أن نرمين الفقى شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى وإخراج أحمد صالح، و"النمر" مع محمد امام وهنا الزاهد، أما صبرى فواز فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد خالد صالح.