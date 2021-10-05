اليوم.. عرض فيلم مهمة في تل أبيب على "روتانا كلاسيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعُرض اليوم الثلاثاء فيلم "مهمة في تل أبيب"، للفنانة الكبيرة نادية الجندي على قناة روتانا كلاسيك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشرت الفنانة نادية الجندي صورة من كواليس الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"سهرة اليوم على قناة روتانا كلاسيك فيلم مهمة في تل أبيب بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيم".

فيلم "مهمة في تل أبيب" عرض عام 1992 وهو من بطولة نادية الجندي، كمال الشناوي، سعيد عبدالغني، خليل مرسي، ومن إخراج نادر جلال.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.