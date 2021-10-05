مي عز الدين تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند جوجل بعد نشر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من النجوم على صورة مي وجاءت كالتالي، وكتب الفنانة وفاء عامر: "قمر"، وعلقت ريم البارودي: "وحشتيني ووحشتينا يا ميكا"، وكتبت نورهان: "يا ميويا يا قمر طلتك بالدنيا"، وكتبت راندا البحيري: "فينك يامي وحشتيني".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد غابت عن السوشيال ميديا منذ فترة طويلة ولم تكشف الأسباب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.