رانيا محمود ياسين عن والدها: "نجم أكتوبر واسمك رمز من رموز النصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة لوالدها الراحل الفنان محمود ياسين بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر.

ونشرت رانيا صورة أرشيفية لوالدها من فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"نجم أكتوبر أبي وأفتخر، بطل أفلام أكتوبر، رحمة الله عليك يا حبيبي، اسمك الغالي رمز من رموز أفلام النصر والفخر بجيشنا ووطنا".

وقدم الفنان الراحل عددا من الأعمال الوطنية الخالدة، لعل أبرزها: "الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية على الممر، الوفاء العظيم، حائط البطولات".