فوز الماني وامريكي وايطالي بجابزة نوبل للفيزياء للعام 2021

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، فوز العالم الألماني كلاوس هاسلمان(89 عاماً)، والعالم الأمريكي سيوكورو مانابي(90 عاماً) بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2021 مناصفة مع العالم الإيطالي جورجيو باريزي (73 عاماً) وذلك لمساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة.



وحصل مانابي وهاسلمان على الجائزة عن "النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحترار المناخي بشكل موثوق به"" فيما باريزي فنالها عن "اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".