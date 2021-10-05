شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يكشف عن عمل جديد يجمعه مع تامر حسنى: هتشوفونا فى حاجة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى حجاج عن تحضير مفاجأة لجمهوره تجمعه قريبا مع النجم تامر حسنى، حيث نشر صورة مع تامر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "حبيب قلبى النجم تامر حسنى.. هتشوفونا فى حاجة حلوة إن شاء الله"، ليشوق الجمهور لوجود عمل فنى يجمعهما.



مصطفي حجاج

وطرح مصطفى حجاج مؤخرا أغنية "ع الدوغرى" مع النجم أحمد سعد، والتى تخطت مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وذلك خلال أيام من طرحها، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

وكان قال المطرب مصطفى حجاج "المطرب أحمد سعد شخصية تتحب وفنان.. وصوته مش هييجى زيه غير بعد 100 سنة.. وعن صورته مع الفنان تامر حسنى وهما يرتدون بدل وطقم أسنان.. تامر اللى جبهم لينا".

وأضاف خلال حواره مع أبلة فاهيتا، عبر برنامجها لايڤ من الدوبلكس، المذاع على قناة on "فيه أغانى حلوة قوى هتنزل اليومين اللى جايين، وهجبلك أغنية تسمعيها قبل ما انزلها.. لما عملت ديوتوا مع أحمد سعد وقتها اتوقف".

وتابع : "كنت في فرح وحاجة حصلت غريبة، العريس مسك المايك، وقال للعروسة طالق طالق طالق، والفرح اتقلب خناقة، وترد أبلة فاهيتا أخدت أجرك من الفرح، ويرد ضاحكا: هاخده مع مؤخر الصداق".