شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى فى الهرم بسبب "آخر دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة دينا الشربينى تصوير مشاهدها بمسلسل "آخر دور"، فى بلاتوه نحاس بمنطقة الهرم، وأنطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة المعادى، وجمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانون المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجى وميمى جمال، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل "آخر دور"، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

ومن ناحية أخرى، انتهت دينا الشربينى من تصوير فيلم "حامل اللقب"، بالكامل وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ومن المقرر الاستقرار على موعد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج بالكامل، ويشاركها ببطولته كل من هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ودنيا ماهر، وآخرين.

كما ينتظر أحمد خالد صالح عرض فيلم "المحكمة"، الذي بدأ تصويره العام الماضي، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم منهم كريم عفيفي، نجلاء بدر، غادة عادل، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.