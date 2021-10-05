شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد بشرى منهم النبوى وهنيدى والسقا وعز (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل سالم هيكل زوج الفنانة بشرى بعيد ميلادها، حيث نشر فيديو عبرصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيه عدد من نجوم الوسط الفنى يقدمون التهانى لها، حيث يعد عيد عيد الميلاد الأول الذى تقضيه مع زوجها.

ووجه زوجها سالم رسالة في عيد ميلادها الأول وهما سوياً قائلا:" أنا عملت مفاجئة أنتى مش هتعرفى تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملى إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض".

ووجه الفنانين رسائل حب واعتزاز بصديقتهم بشرى، وأبرزهم محمد هنيدى، خالد النبوى، خالد الصاوى، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجى المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزى، عمر الشناوى، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكى، روجينا، أروى جودة، ايتن عامر، ايمى سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، الهام شاهين، امير شاهين،هالة صدقى، رزان مغربى، جومانا مراد، والعديد من الفنانين والأصدقاء.

يذكر أن أخر أعمال بشرى مسلسل "الاختيار 2" مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وعرض في رمضان الماضى، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى .