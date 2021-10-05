شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الدعائى لفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى وغادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" البرومو الرسمي الدعائى للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى، وظهر في البرومو جميع أبطاله منهم محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.