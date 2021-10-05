شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير السوشيال ميديا على الكتابة للمسرح بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ندوة بالمهرجان القومي بالمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل تحدث 5 كتاب مسرحيين عن تأثير السوشيال ميديا علي الكتابة المسرحية واهم التحديات التي تواجه المؤلف المسرحي ، وأدار اللقاء الناقد الكبير جرجس شكري قائلا في البداية : إننا نناقش كيف أثرت الميديا على الكتابة ؟ ومناقشة الأعمال المسرحية، وفي الجلسات الماضية كنا قد بدأنا بالمسرح الشعري وصولا لمسرح التسعينات والمسرح في مطلع الألفية الجديدة، واليوم نحن نناقش أهمية الصورة التي أرى من وجهة نظري أنها أساس نجاح المسرح وأن لم تنجح الصورة علي المسرح نحن نعتبره مسمع إذاعي بالرغم من جودة النص".

وقال الكاتب مجدي الحمزاوي: "إن سيطرة الصورة علي كل شئ وضعت المسرحيين هنا في مصر في حرج لأنهم أصبحوا يهتمون بالصورة أكثر من النص، وكلنا نعلم أن نص العرض المسرحي هو الحركة وهو الإضاءة وهو الصورة وهو أشياء كثيرة، وأن لم يكن المؤلف على علم بكل عناصر العرض المسرحي، إذن يكون لديه مشكلة لأنه لابد وأن يكون ملم بكل تفاصيل المسرح، وعناصر العرض المسرحي تتكون من الممثل والمكان والنص المسرحي والجمهور ولو تم تحقيق هذا سنحظي بمسرح متكامل".

بينما قال الكاتب شاذلي فرح: "أنه من العبث ترك سيطرة الميديا الإلكترونية علي كل أنواع الفنون ولا أعلم ماهو المفترض عمله لمعالجة هذا الموضوع، ولكن يظل المسرح له عشقه، وأرى إن الميزانية عليها عامل وأرى إن الميزانية في السينما والدراما مفتوحة وأتمني أن يحظي المسرح بهذا الاهتمام".

قال الكاتب المسرحي سامح عثمان: "إن موضوع سيطرة الميديا علي الفن المسرحي تجاوز العبث لأن هؤلاء الشباب والفتيات الذين يحملون قيم وأخلاق مختلفة عن جيلنا يتعاملوا مع القيم المسرحية والفنية والثقافية بشكل مؤقت، لأنه أصبح هناك تشابه مع باقي الجنسيات في جميع أنحاء العالم فيما يقدم علي صفحات الميديا، وللأسف الأزمة الأساسية أن هذا الامر تجاوز "اليوتيوب" لأن الأن أصبحت دور العرض تتمثل في جهاز تليفون صغير، وأصبح الشاب أو الفتاة هم الأبطال وأصبح لهم جمهور في العالم الافتراضي، وينشأ هذا الجمهور علي تلك السطحية بل ويقتدوا بها، وأنا أرى أن المسألة تجاوزت جمال المشهدية والمسألة تجاوزت أيضا دار العرض نفسها.

وقال الكاتب محمد الصواف : "إن الذي يكتب للمسرح لابد وأن يكتب داخل المسرح ويلم بكامل المفردات المسرحية ولابد أن يعلم معني الجمهور المستهدف ولابد أن يكون لديه الذكاء ليحقق للجمهور كل مايريد، وهناك أشخاص كثيرة تكتب في عالم آخر وفي قضايا لاتهم الجمهور، ولكن الجمهور اليوم أصبح ذكي ولابد أن نحترم ذكاءه حتي في نصوص الأطفال لابد وأن اتعامل معها بعقلانية بخلاف الأطفال قديما، وعن الورش المسرحية أنا أرى أن الورش المسرحية الحالية ماهي إلا تهريج ولايوجد مسرح دون فكر".