شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "العارف" لـ أحمد عز تتخطى حاجز الـ60 مليون جنيه بعد 12 أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، إيرادات ليلة أمس الاثنين فى شباك التذاكر بلغت 75,368 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته حاجز الـ60 مليون جنيه، بعد 12 أسبوعًا من عرضه.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.