شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان فى رحلة بحرية بموطنها لبنان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الفنانة لقاء سويدان حاليا فى موطنها لبنان منذ شهرين، وذلك لتصوير مسلسل "أيام وبنعيشها"، حيث تشارك فى بطولته بجانب كل من حورية فرغلى وشيرى عادل ورياض الخولى وغيرهم.





وظهرت الفنانة لقاء سويدان خلال عدة صور أثناء رحلة بحرية خاضتها بباخرة فى ميناء جبيل بلبنان، وظهرت خلال الصور بإطلالة هادئة وأنيقة أرتدت فيها فستان باللون الأبيض وقبعة ونظارة، وأظهرت جمال لبنان وبحرها خلال هذه الصور.





وتظهر الفنانة لقاء سويدان ضمن أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل، وتجسد لقاء في العمل شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.





مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى ولقاء سويدان وشيرى عادل، ورياض الخولى، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، ومصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.





وعُرض للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



