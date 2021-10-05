شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقي " Fauci" عن قصة حياة أنتوني فاوتشي غدا على Disney+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم الكشف عن حياة الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الصحة بالبيت الأبيض ومهامه خلال فترة جائحة كورونا العصيبة، في فيلم وثائقي جديد بإسم "Fauci " ويتم عرضه لأول مرة غدا 6 أكتوبر على شبكة ديزنى بلس، والتي كشفت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن البرومو الرسمي له.

والفيلم الجديد ، الذي أخرجه جون هوفمان وجانيت توبياس ، سيغطي الحياة المهنية لفاوتشي عندما خدم تحت رئاسة سبعة رؤساء وعمل على الاستجابة لتفشي فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" ، والسارس ، والإيبولا.



فيلم فاوتشي

وسيبحث الفيلم أيضًا في عمل فاوتشي أثناء جائحة فيروس كورونا وكيف أصبح مسؤول الصحة العامة غير المسيس ظاهريًا هدفًا لهجمات حزبية.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف ينزع الفيلم الستار قليلاً عن حياة فاوتشي الشخصية ، مع ظهور ابنته بالمقطع الدعائي ، والتي قالت، "عندما أفكر في نشأة والدي ، أفكر بالتأكيد في هذه الجدية ، لكن قلة قليلة من الناس يمكنهم رؤيتها إنه مضحك وغريب وممتع حقًا ".

وقال مخرج الفيلم هوفمان وتوبياس في بيان: "هناك دكتور توني فاوتشي واحد فقط ، وإنه لشرف عظيم أن أكون أول من يروي قصة حياته ومسيرته المهنية ، بما في ذلك سعيه اللامتناهي لعلاج الأمراض ومنع تفشي المرض".

سيقدم فاوتشي مقابلات مع بونو وبيل جيتس والرئيس السابق جورج دبليو بوش ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، وسيشمل أيضًا نشطاء الإيدز ، بالإضافة إلى عائلة فاوتشي وأصدقائه ومرضى سابقين.