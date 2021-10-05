شكرا لقرائتكم خبر عن زيجات فنية مش مشهورة..فهد ومريم وخورشيد وسهير وقابيل وخطوبة بليغ وسامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم الجمهور كثيراً بكل الأخبار والمعلومات التى تتعلق بنجوم الفن حتى وإن كانت تخص حياتهم الشخصية وخاصة ما يتعلق بأخبار الزواج والطلاق والحب.

وهناك زيجات فنية شهيرة يعرفها الجمهور ويعرف تفاصيلها وقصتها، ومنها على سبيل المثال قصة زواج ليلى مراد وأنور وجدى، وفؤاد المهندس وشويكار، ووردة بليغ حمدى، وهدى سلطان ووحش الشاشة فريد شوقى، ورشدى أباظة وسامية جمال، وسمية الألفى وفاروق الفيشاوى، وغيرها من زيجات بين أبناء الوسط الفنى حتى وإن انتهت هذه الزيجات بالطلاق.

لكن هناك العديد من الزيجات بين أبناء الوسط الفنى لم تأخذ حظها من الشهرة ولا يعرف الكثيرين أنه تم الارتباط بين طرفيها بالرغم من أنها كانت زيات معلنة، وقد يرجع ذلك لقصر مدة هذه الزيجات، أولأنها لم تأخذ حيزاً كبيراً من الشهرة والاهتمام الإعلامى.

فقد لا يعرف الكثيرون أن الموسيقار الكبير بليغ حمدى ارتبط فى فترة من حياته بالفراشة سامية جمال وذلك قبل زواجه من وردة وزواجها من رشدى أباظة، وتمت خطبتهما ولكن لم يكتمل مشروع لزواج وسرعان ما فسخا الخطوبة.

وربما قد لا يعرف عدد كبير من الجمهورأن جميلة الجميلات ليلى فوزى كان أول بختها وأول زيجة لها من الفنان عزيزعثمان الذى اشتهر بأغنية الغراب ياوقعة سودا جوزوه أحلى يمامة، وكان يكبرها بـ 30 عاما وكان يحبها حباً شدياً ويغارعليها توفى بعد طلاقهما منها بفترة قصيرة، وكان ثانى زيجة لليلى فوزى من الفنان أنور وجدى بعد طلاقه من ليلى مراد.

ومن بين الزيجات غير المشهورة زواج سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من الفنان محسن سرحان وكان أول زيجة لها حيث جمعهما فيلم المتشردة فى بداية حياتها الفنية وطلبها للزواج وتزوجا لمدة عامين.

وتزوجت مريم فخر الدين فى فترة من حياتها بالمطرب السورى فهد بلان ولكن لم تستمر هذه الزيجة بسبب عدم تقبل أولادها له رغم أنها أدت أنه كان حنوناً وكريماً معها.

ومن بين الزيجات التى لم تأخذ حظها من الشهرة ولا يعرفها الكثيرون زواج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ميرفت أمين قبل زواجها من الفنان حسين فهمى واستمر الزواج لمدة عام واحد فقط، كما ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان وعازف االجيتار الشهير عمر خورشيد الذى رحل فى شبابه فى حادث مأساوى تزوج من الفنانة مها أبوعوف قبل رحيله وحملت منه ولكنها أجهضت بعد وفاته.

وبينما يعرف الجمهور أن الفنانة الكبيرة صاحبة السعادة إسعاد يونس متزوجة من رجل الأعمال علاء الخواجة ، إلا أن الكثيرون قد لا يعرفون أنها تزوجت فى بداية مشوارها الفنى من الفنان نبيل الهجرسى وانجبت منه ابنتها نورهان ثم وقع الطلاق بينهما.

أما الفنانة سهير رمزى والتى وصل عدد زيجاتها إلى 10 زيجات، فقد ارتبطت فى بعض هذه الزيجات من زملائها بالوسط الفنى، وكان أول زيجاتها من الفنان إبراهيم خان ولكن انفصلا بعد عام، ومن بين هذه الزيجات زواجها بالملحن حلمى بكر، والفنان محمود قابيل ، ثم تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوى بعد طلاقه من سمية الألفى.



مدحت صالح وسمية الألفى

وتزوج المطرب الكبير محرم فؤاد فى بداية مشواره الفنى من الفنانة الكبير تحية كاريوكا، كما تزوج فى فترة من حياته بالفنانة عايدة رياض.

محرم فؤاد وعايدة رياض)

ومن بين الزيجات غير المشهورة أيضاً زواج الفنانة سمية الألفى بعد طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوى من المطرب مدحت صالح ولكن لم يستمر هذا الزواج سوى فترة قصيرة، وتزوج بعدها مدحت صالح من الفنانة شيرين سيف النصر وأيضًا لم يستمر زواجه منها سوى 4 شهور.