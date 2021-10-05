شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ثامن أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تقديم 6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية علي مسارح متروبول والهناجر والسلام ومركز الجيزة الثقافي وغيرها.



المسيرة الوهمية

على مسرح متروبول فى السادسة مساء، يقدم العرض المسرحي "اسمي أوسكار" إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي، وعلى مسرح السلام، يعقبه في الثامنة مساء تقديم العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، ودراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت،.



اوسكار

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض فى الثامنة مساء، العرض المسرحي "برنتانيا" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وفى العاشرة مساء، يقدم على مسرح النهار، العرض المسرحي "ملحمة السويس" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.



مسرحية مهاجر برسبان

وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي "المسيرة الوهمية" إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض تأليف رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري، وفى الحادية عشرة مساء يقدم العرض المسرحي "كيفين" إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج حسام ياسين.