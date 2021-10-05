رقص درة وزوجها على "نمبر وان" في الاحتفال بعيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت النجمة التونسية دُرة زروق، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت دُرة في مقطع فيديو وهي ترقص مع زوجها على أنغام أغنيتي "نمبر وان" لمحمد رمضان، و"حبيبتي" لحسن شاكوش، وسط فرحة العاملين معه.

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وعرض لدرة مؤخرا حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وتلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

وشاركت درة في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، العمل عُرض رمضان الماضي.