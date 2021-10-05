بعد احتفالها بعيد ميلاد رضيعها.. صدمة بسبب فقدان أبرز بطلات مسلسل "جودا أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فقدت السينما الهندية يوم الأحد، النجمة الهندية مانيشا ياداف، عن عمر يناهز 29 عاما، إثر إصابتها بنزيف في المخ، ما سبب صدمة لمحبيها وزملائها.

مانيشا ياداف اشتهرت بدور "سليمة بيغوم" إحدى زوجات "أكبر" في المسلسل الهندي الشهير "جودا أكبر" الذي عُرض في عام 2013، من بطولة راجات توكاس وباريدهي شارما.

ورحلت مانيشا ياداف بعد أيام قليلة من احتفالها بأول عيد ميلاد لابنها الرضيع، ونشرت عدة صور معه عبر "تويتر" معلقة: "عيد ميلاد سعيد طفلي الغالي، فتى قوس قزح الصغير، لقد كنت مثل هذا الضوء في حياتي خلال موسم من سنة صعبة، أنا محظوظة جدا وممتنة لكوني والدتك، أنا أحبك كثيرا".

وقالت زميلتها الممثلة باريدهي شارما، في تصريحات لـ"Times of India": "هذا الخبر مفجع للغاية.. لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل (جودا أكبر)، لكن لدينا مجموعة واتساب تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض، هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة، ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني، كانت طاقتها عالية دائما وكانت شخصا مرحا، لقد قضينا وقتا رائعا في التصوير معا من أجل العرض، أتذكر أنها كانت دائما مليئة بالحياة، سماع خبر وفاتها أمر محزن حقا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا".

"مانيشا" ولدت في بنغالور، كارناتاكا، الهند في 11 يونيو عام 1992، كانت تعمل كموديل، وظهرت لأول مرة في صناعة السينما من خلال الفيلم التاميلي Vazhakku Enn 18/9، ثم مثلت في عدة أفلام منها Tuneega Tuneega في عام 2012، وفي عام 2013 شوهدت في الفيلم الرومانسي Aadhalal Kadhal Seiveer والفيلم الكوميدي Jannal Oram، ثم الفيلم الرومانسي الكوميدي Pattaya Kelappanum Pandiya عام 2014 والفيلم الكوميدي Trisha Illana Nayanthara عام 2015 وغيرها.