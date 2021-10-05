نجوم الفن والإعلام يبدأون "التحدي".. لم يكشفوا تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في حملة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج "التحدي"، ولم يتضح بعد طبيعة هذا التحدي أو نوعه، وهل سيكون عملا جديدا يجمعهم سويا أم لا.

يسرا اللوزي

الفنانة يسرا اللوزي روجت للحملة عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة جديدة، وعلقت عليها كاتبة: "في شغلانتنا بيقولوا (الدور بينادي صاحبه). والحقيقة إن دوري في التحدي مختلف ومع ناس بحبها، اللي هيتوقع دوري في التعليقات هيبقى له جايزة".

أحمد فهمي

أما الفنان أحمد فهمي، أكد أن التحدي الجديد ليس في مجال الغناء أو التمثيل، بل أمر جديد تماما، ومن يتوقع ماهية هذا التحدي من الجمهور سيشارك فيه. مضيفا عبر حسابه على إنستجرام: "أنا صحيح بمثل وبغني بس التحدي الجاي مافيهوش أي تمثيل ولا غنا.. ومع ذلك هيكون مسلسل ما بينتهيش.. واللي هيتوقع هو إيه هيشارك معايا فيه".

هبة مجدي

أيضا كشفت الفنانة هبة مجدي عن بدء تحدي جديد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وفي دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل.

لم تفصح "هبة" عن طبيعة التحدي الجديد الذي تخوضه لأول مرة، لكنها اكتفت بنشر صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها كاتبة: "كل تجربة بدخلها هي التحدي الكبير بالنسبة لي، والمرة دي بشارك نجوم كتير ودوري غير كل الأدوار.. اتفرجوا واحكموا بنفسكم".

حنان مطاوع

من جانبها، انضمت الفنانة حنان مطاوع للتحدي، معربة عن دعمها للمنصات التي تقدم أعمالا جيدة وهادفة، دون أن تكشف هي أيضا عن طبيعة التحدي، لكنها اكتفت بالتعليق عبر حسابها على إنستجرام، كاتبة: "المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة".

خالد عليش

في نفس السياق، أعلن الإعلامي خالد عليش مشاركته في تحدي جديد من نوعه، لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، بل هو "مسلسل مبينتهيش"، على حد وصفه.

نشر "عليش" صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق عليها كاتبا: "أنا انضميت لـ التحدي.. مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج.. دي حاجة كده مش في الكنافة.. قريبا".

إبراهيم فايق

أيضا أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق انضمامه لهذا التحدي، ولم يكشف عن تفاصيله هو أيضا، فقط اكتفى بالتعليق عبر حسابه على فيس بوك كاتبا: "أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش مهم.. المهم أكون قد التحدي.. مين جاي معانا؟".