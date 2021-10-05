منة فضالي تخضع لجلسة تصوير مع والدتها.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة مع والدتها السيدة نادية الشربيني خلال رحلتهما إلى تركيا.

ونشرت منة صورا مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحب الحقيقي.. من الرحلة الأخيرة لأسطنبول".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، نجلاء بدر، وإدوارد وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل "السقا وكرارة"، من تأليف وإخراج محمد سامي.