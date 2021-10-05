"الحياة أجمل بكتير".. كيف علّق نجوم الفن على أزمة فيسبوك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الكثير من نجوم الفن على العطل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا مساء الاثنين.

واستمر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا لنحو ٦ ساعات، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.

ومن بين نجوم الفن الذين علقوا على أزمة "فيسبوك"، الفنان محمد هنيدي الذي أوضح بشكل ساخر، ضوابط استخدام موقع "تويتر" في ظل الإقبال الشديد عليه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكتب هنيدي عبر "تويتر": "للناس اللي لسة جايه تويتر.. اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة".

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أيضا كتبت عبر "تويتر": "الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي".

فيما كتبت الفنانة السورية كندة علوش عبر "تويتر": "بعد العطل اللي صاير لـ واتساب وإنستجرام وفسيبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل، بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟".

وكتبت الفنانة سمية الخشاب، عبر "تويتر": "أظن بعد العطل اللي في كل السوشيال ميديا ده لازم كل واحد يراجع نفسه ويعرف إن السوشيال ميديا دي عالم افتراضي".

وكتب الفنان أحمد السعدني، عبر "تويتر": "الحياة من غير واتساب وفيسبوك وإنستجرام أجمل بكتير فعلاً".

وعلّق الفنان مصطفى حجاج بشكل ساخر، ونشر على "تويتر"، مقطع فيديو من فيلم "سلام يا صاحبي" مصحوبا بمقطع من أغنيته "والله ما ينفع"، وعلّق: "مارك دلوقتي.. واللهِ ما ينفع".

ونشر الفنان أحمد فهمي، صورة على موقع "تويتر" من فيلم "سمير وشهير وبهير"، وعلّق: "دلوقتي بقيت البريمو.. تويتر وفيسبوك وواتساب وإنستجرام".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر": "التقدم المتسارع المحموم للتكنولوجيا والاعتماد المطَّرِد عليها في كل تفاصيل الحياة بما فيها مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية والذكاء الاصطناعي والروبوت.. إلخ، ينذر بأن خطأً ما أو تخريبا ما قد يكون مدمرا للحياة بأكملها على ظهر الكوكب".

أما الفنان أحمد جمال، فنشر صورة مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"، وعلّق بكلمات من أغنيته "اضحكي" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلا: "ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك".

‏وانخفض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم، وخسرت الشركة ‏نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.