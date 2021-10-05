إيمي سمير غانم تنشر صورة دلال عبد العزيز بالحجاب.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها النجمة دلال عبدالعزيز، كانت ترتدي خلالها الراحلة الحجاب.

وعلّقت إيمي، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "بحبك".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

ورحل قبلها زوجها الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.