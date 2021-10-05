بعد غياب.. توفيق عبد الحميد: قد أكون ضيفا عليكم في مسلسل برمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، إنه ربما يشارك في أحد مسلسلات موسم دراما رمضان 2022.

وكتب عبد الحميد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفا عليكم في مسلسل جديد، الله المستعان".

توفيق عبدالحميد من مواليد 18 سبتمبر 1956، التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، وبدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التليفزيون والسينما، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: "أم كلثوم، أوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، بوابة الحلواني"، وفي السينما شارك في أفلام منها: "مافيا، أمير الظلام، حلم العمر" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال توفيق عبد الحميد "سي عمر وليلى أفندي" عام 2010، مع دلال عبدالعزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج وغيرهم، من تأليف وإﺧﺮاﺝ محمد نبيه.