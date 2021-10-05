في إكسبو دبي.. الفنان الإيطالي لودوفيكو إيناودي يعزف أحدث أعماله

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

قدّم الملحّن وعازف البيانو الإيطالي لودوفيكو إيناودي، عمله الأحدث "سفن دايز واكينغ" على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.



وانضم إلى الملحّن الإيطالي، المعروف بابتكاره مقطوعات موسيقية لأفلام حائزة جوائز أوسكار على غرار فيلم "نومادلاند"، كلٌ من فيديريكو ميكوتسي "عازف كمنجة" وريدي هاسا "عازف تشيلو".

وضمن احتفالات الموسيقى في إكسبو 2020 مساء كل خميس وجمعة على منصة اليوبيل، تجمع سهرات إكسبو الغنائية فنانين وأفرادا من جميع أنحاء العالم، وتكسر بذلك الحواجز بين الأنواع، والأجيال، والثقافات الموسيقية.

وتقام جميع الحفلات الموسيقية في ظل تدابير الصحة والسلامة المعززة بما يتماشى مع أحدث الإرشادات الواردة من حكومة دولة الإمارات.