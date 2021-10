شكرا لقرائتكم خبر عن No Time To Die يحقق أعلى إيرادات فى العطلة ببريطانيا ويبيع 1.6مليون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم No Time To Die أعلى إيرادات لأفلام جيمس بوند ، فى عطلة نهاية الأسبوع بالمملكة المتحدة بعد أن حقق 21 مليون جنيه إسترليني، فى حين حقق كل من Skyfall و Specter 20 مليون جنيه إسترليني في شباك التذاكر البريطاني في الأيام الثلاثة الأولى لهما، وهو ما يجعل No Time To Die، الافتتاح الأكثر ربحا .



No Time To Die

وفقًا لصحيفة The Sun ، يتوقع منتجي جيمس بوند أن يكون الفيلم هو ثالث أكثر أفلام بوند نجاحًا على المستوى الدولي بعد تأجيل إصداره لأشهر بسبب Covid-19.

وافتُتح فيلم هذا العام في 772 صالة عرض في المملكة المتحدة وأيرلندا يوم الخميس الماضي، بزيادة 25 صالة عرض عن صاحب الرقم القياسي السابق ، Star Wars: Rise of Skywalker والذي عرض لعام 2019 ، مما يجعل No Time To Die أوسع إصدار عالمي على الإطلاق في المملكة المتحدةK تم افتتاح Skyfall ، وهي ثالث رحلة لـ دانيال كريج تحت عنوان 007 ، في 587 دار سينما عام 2012.

وتم بيع 1.6 مليون تذكرة للأيام الأربعة الأولى بعد الافتتاح في بريطانيا ، بزيادة 12٪ عن Spectre ولكن عدد التذاكر يشبه كثيرا ما تم بيعه في افتتاحية Skyfall.

وكانت قد أشادت الممثلة لاشانا لونش بالكاتبة فيبي والر بريدج، من خلال تصريحات لها نقلها موقع ديلي ميل، وذلك لدعمها طاقة النساء من أصحاب البشرة السمراء، حيث قدمت لونش دور العميل السري الذي حصل علي لقب 007، بينما كان جيمس بوند في المنفي، لتكون هي أول امرأة سمراء تقوم بالدور.

وفي سياق متصل شهد العرض الخاص لفيلم جيمس بوند "No Time To Die" في مصر حضور سفير بريطانيا في مصر جاريث بايلي، والنجوم بسمة وشريف رمزي وعدد كبير من محبي سلسلة أفلام جيمس بوند، وذلك في إحدى دور العرض السينمائي في السادس من أكتوبر.