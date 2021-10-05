شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تتغزل في طفلها: "خدودك حياتى وحضنك يكملنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة تعيشها الممثلة كارينا كابور منذ ولادة طفلها الأصغر في شهر فبراير الماضي، وتحرص دائما على التعبير عن تلك السعادة بنشرها العديد من الصور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت كارينا كابور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، صورة لطفلها الصغير وعلقت عليها:"خدودك حياتى وحضنك يكملنى".

ولد الطفل الصغير لكارينا كابور، في شهر فبراير الماضى، وطوال تلك الفترة لم تكشف كارينا كابور عن وجه الطفل، المرة الوحيدة التي نشرت فيها صورة له، ووالده يلاعبه مع الحرص على إخفاء ملامح وجهة بـ"إيموجى" فيما يداعبه زوجها سيف على خان، والذى يجلس بجواره ابنها الأكبر تيمور.



ابن كارينا كابور

الصورة التى شاركتها كارينا كابور، عبر حسابها على إنستجرام، يمكن أن نرى من خلالها سيف وتيمور مع الطفل الصغير المنضم لعائلتهما مؤخرًا، وبينما يمكن رؤية سيف وهو يبتسم أثناء اللعب مع المولود الجديد، فإن تيمور يجلس متأملًا فى أخيه الرضيع، بينما تحولت كارينا إلى مصورة لزوجها سيف وابنيها.

وعلقت كارينا على الصورة التي نشرتها لابنيها - آنذاك - "هذا ما تبدو عليه عطلة نهاية الأسبوع .. ماذا عنكم يا رفاق؟"، وفي الصورة شوهد سيف مرتديًا قميصًا أسود مع بيجاما، بينما شوهد تيمور وهو يرتدي قميصًا أسود مع سروال قصير، وتبرز هذه الصورة اللحظات السعيدة التى تقضيها الأسرة مع المولود الجديد.