شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار هشام خرما، لإحياء حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر أكتوبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن

جدير بالذكر أن الموسيقار هشام خرما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو" المعروض حالياً فى السينمات، والذى يعد أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرا بوضعه موسيقى مسلسل "النهاية".

يذكر أن الموسيقار هشام خرما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقارعمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

كما تعاون هشام خرما مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire فى عملها الفنى ولدت حرة "Born Free"، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.