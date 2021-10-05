شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنشر صورة لوالدتها بملابس الإحرام: بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة إيمي سميرغانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صورلهما من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تحمل ذكريات، ومرات أخرى كثيرة تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء أيضا.

ونشرت إيمى سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، صورة لوالدتها الفنانه الراحلة دلال عبد العزيز وهى ترتدى ملابس الاحرام، علقت على الصورة قائله: "بحبك" وارفقتها بقلب.



ايمى سمير غانم تنشر صورة لدلال عبد العزيز

ومؤخرا، كتبت إيمى سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية جديدة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التى تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبدالعزيز، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.

وقالت إيمى فى رسالتها التى أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عينى وانتو تتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدى كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة انى اوحش من الأول"، وأضافت "وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللى بيحبنى يدعيلى أكون كويسة واصبر أكتر من كده، والحمد الله على أى ابتلاء أنا راضية".