شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يرحبون بتوقف فيس بوك وإنستجرام: "6 ساعات بعيد عن الدوشة والمنظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عدد من النجوم علي انقطاع خدمات مواقع التواصل الإجتماعي أمس والتي أمتدت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بالعالم، معبرين عن ترحيبهم بذلك وسعادتهم لرجوع التواصل الإجتماعي التقليدي وليس الإفتراضي خلال تلك الفترة القصيرة.

وكتب الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عقب عودة العمل علي التطبيقات مرة أخري :" أحلى 6 ساعات"، ليرد حساب منسوب لياسمين عبدالعزيز على منشوره بصورة من كوميكس روبي الشهير "يا ولا".





فيما كتبت الفنانة هنا الزاهد تجربتها مع تعطل المواقع عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة :"ست ساعات بعيد عن الدوشة و المنظرة. روحت النادي مع ماما و صاحبتها و كنا قاعدين و التليفونات سايبنهم في الشنط و قاعدين نتكلم بجد من غير كل شوية حد يمسك تليفونه اتبسطنا اوي. وبجد حسيت بأيام النادي زمان .. راحة نفسية رهيبة..اتمنى أن نتمكن من العودة مرة أخرى للعيش بدون وسائل التواصل الاجتماعي".



هنا الزاهد

أما الفنان أحمد فهمي فسخر من لجوء مستخدمي فيس بوك وانستجرام لموقع تويتر والذي ظل يعمل خلال توقف باقي المواقع، عبر حسابه ونشر صورة له عبر من فيلمه "سميروشهير وبهير"، وعلق عليها قائلا "دلوقتي بقيت البريمو".



احمد فهمي

فيما اعترفت المطربة رنا سماحة، بإدمانها السوشيال ميديا، موجهة رسالة لجمهورها عبر عودة التطبيقات قائلة :" مسا مسا على حبايبي مدمنين السوشيال ميديا، واللي طلعت واحدة منهم الحمد لله".



رنا سماحة

ومن جانبها طرحت الفنانة كندة علوش تسائل لمتابعيها عبر حسابها بموقع تويتر عن شعورهم في حالة التوقف الدائم لمواقع التواصل الإجتماعي ، حيث كتبت :" بعد العطل الي صاير لل #الواتساب و #إنستغرام و #فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل.. بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟".