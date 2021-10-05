شكرا لقرائتكم خبر عن "الناس حواديت" أغنية جديدة تجمع نسمة محجوب والملحن كريم نيازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة نسمة محجوب مع الملحن كريم نيازى فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "الناس حواديت"، من كلمات سالم الشهبانى، وأكد ملحن الأغنية لـ"الخليج 365" أن نسمة تقدم هذه الأغنية بشكل جديد يحمل الطابع الاجتماعى، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

وأحيت نسمة محجوب فى شهر أغسطس الماضى حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا محروسة وحكاية شعب وعابر سبيل وكل شمس وليها ضل وانا كده وبسرعة أصدق اي حد وخصوصا راجل).

وكانت نسمة محجوب قد أحيت احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة من اجل اطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، وأعربت نسمة عن فخرها بالمشاركة بالغناء فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن مشاركتها في مبادرة حياة كريمة شرف عظيم ووسام على صدرها، خاصة أنها خطوة مهمة وفارقة فى حياة ملايين المصريين.

جدير بالذكر أن نسمة محجوب طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خصوصاً راجل"، عبر موقع يوتيوب، وهى أغنية من "مينى ألبوم" الذى يعد طرحه بشكل متتابع، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان "مصطفى العسال"، توزيع وميكس وماستر "إلهامى دهيمة"، إخراج "تارا شحاتة".