معالي المستشار تركي آل الشّيخ يكشف مفاجآت موسم الرياض.. ليونيل ميسّي ضمنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف رئيس “الهيئة العامة للترفية” في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن مفاجآت ضخمة يزدحم بها موسم الرياض 2021 تحت شعار “تخيل أكثر”.

وقال آل الشيخ في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أنّ فعاليات الموسم تنطلق بتاريح 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في 14 منطقة مختلفة في العاصمة الرياض على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، بأكثر من سبعة آلاف و500 فعالية، وأكثر من ست حفلات غنائية عالمية وست مسرحيات عالمية، وأكثر من 70 حفلة غنائية، بالإضافة إلى ما يفوق 100 تجربة تفاعلية، بالإضافة إلى 350 عرضاً مسرحياً، وأكثر من 10 معارض عالمية، ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة، مع خدمات أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

وأعلن آل الشيخ عن منطقة “فيا رياض” التي انضمت إلى مناطق الموسم بـ15 مطعماً ومقهى عالميّاً فاخراً، و23 متجراً لعلامات تجارية عالمية وفندق 5 نجوم بسعة 100 غرفة.

وأشار المستشار السعودي إلى أنّ الحفلات الغنائية لا تتجاوز نسبة 2% من فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” الإعلان الترويجي الخاص بموسم الرياض، والذي أظهر مشاركة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحدث الترفيهي الضخم.