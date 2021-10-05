نبيل الحلفاوي: التقدم المتسارع للتكنولوجيا قد يكون مدمرا للحياة بأكملها على ظهر الكوكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على العطل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "التقدم المتسارع المحموم للتكنولوجيا والاعتماد المطَّرِد عليها في كل تفاصيل الحياة بما فيها مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية والذكاء الاصطناعي والروبوت.. إلخ، ينذر بأن خطأً ما أو تخريبا ما قد يكون مدمرا للحياة بأكملها على ظهر الكوكب".

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

وسريعًا غرّد فيسبوك على حسابه بـ"تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

كما غرّد تطبيق "واتساب" على تويتر أيضًا قائلًا:"ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!".

وعلى حسابه بـ"تويتر" أيضا، طالب "إنستجرام" المستخدمين بالتحمل والصبر حتى يتم حل المشكلة.

واستمر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا لنحو ٦ ساعات، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.

‏وانخفض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم، وخسرت الشركة ‏نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.