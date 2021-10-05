عدد الأشخاص الذين قتلوا أثناء التقاط “السلفي” يتضاعف ثلاث مرات!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - مع خروج العالم من العزلة المرتبطة بـكوفيد-19، ارتفعت الوفيات المرتبطة بـصور “السلفي” بشكل كبير. كانت هناك بالفعل 24 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها مرتبطة بالمتهورين الذين يبحثون عن الصورة الذاتية المثالية، مقارنة بسبعة فقط في عام 2020.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال” إنّ السقوط هو السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الصور الشخصية، المسؤولة عن ثلث جميع الوفيات، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة تقييم المخاطر والسلامة في المملكة المتحدة Rhino Safety، يليها الغرق، والتي كانت مسؤولة عن واحدة من كل خمسة.

وكان للرجال أكثر من ضعف احتمال الموت في السعي للحصول على صورة شخصية من النساء، بنسبة 64 في المئة مقارنة ب 30 في المئة للنساء، وفقاً للتقرير.

منذ أن بدأ الباحثون في تتبع الوفيات المرتبطة بالسلفي في 2011، سجلت الهند أكثر عدد، 184، مع الولايات المتحدة في المركز الثاني مع 25 حالة وروسيا في المركز الثالث مع 19.

كان على الاتحاد السوفيتي السابق إصدار إرشادات سلفي بعد أن جرح المواطنون أنفسهم بأعيرة نارية ذاتية، وسحبوا الدبابيس من القنابل اليدوية ولمسوا الأسلاك الحية.

غالباً ما يتم الإبلاغ عن السياح وهم يأخذون صور شخصية خطيرة، لكنّ الخبراء قالوا أنّ الموظفين الذين يعملون في بيئات عالية المخاطر مذنبون أيضاً بوضع أنفسهم في طريق الأذى.

في تموز، سقطت شياو كيومي، وهي مشغلة رافعة صينية ، 160 قدماً وتوفيت وهي تصور مقطع فيديو لأتباعها البالغ عددهم 100,000 على وسائل التواصل الاجتماعي.

في نفس الشهر الذي توفيت فيه كيومي البالغة من العمر 23 عاماً، سقطت أيضاً السائحة صوفيا تشيونغ أثناء التقاط صور شخصية على حافة شلال في هونغ كونغ وماتت.

كانت الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً تصور صورة سلفي عندما انزلقت من صخرة بالقرب من نهر تسينغ داي في توين مون وسقطت فوق انخفاض حاد في حوض السباحة العميق الذي يبلغ طوله 16 قدماً أدناه.

تشيونغ، التي كان لديها فقط حوالي 6000 متابع على انستغرام في وقت وفاتها ، نشرت في كثير من الأحيان صوراً من أماكن محفوفة بالمخاطر.

في نفس الشهر، شوهد زوار Birling Gap في شرق ساسكس وهم يلتقطون صوراً لأنفسهم على الهاوية المتآكلة.

في إحدى الصور، تمسك امرأة ساقي رجل وهو ينظر إلى الحافة، وفي صورة أخرى، نرى امرأة على بعد بوصات من الحافة بينما يمسكها صديق من سترتها.

تحذر التعليمات في Birling Gap من أنّ التعلق على الحافة “خطير بشكل لا يصدق” حيث توجد تشققات عملاقة في الطباشير يمكنها أن تتفسخ في أي لحظة.

في حين أنّ عدد الوفيات قد وصل إلى 24 حتى الآن في 2021 وهو رقم خجول مقارنة بسجل الوفيات الذي بلغ 107 في عام 2017، قال مدير Rhino Safety سايمون والتر أنّ العدد قد يستمر في الارتفاع مع المزيج السام من FOMO (الخوف من فقدان المتعة الناتج عن الإغلاق) وتدابير السفر المريحة.

وقال والتر: “إذا علمتنا الأشهر الـ 18 الماضية أي شيء، فهو أنّ القدرة على الخروج والاستكشاف أمر حيوي لصحتنا الجسدية والعقلية”.

“في حين أنّ منصات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أماكن مذهلة لبناء علاقات مع الناس في جميع أنحاء العالم، فإنّ الضغط للتميز يمكن أن يدفع الناس إلى المخاطرة لإنشاء محتوى “مثير” يمكنه، للأسف، أن ينتهي بكارثة.”

وأشار والترز إلى أنّ الإحصاءات لا تمثل الآلاف من الإصابات غير المميتة التي تحدث كل عام في السعي وراء الإعجابات.”

وقال: “من المهم، الآن أكثر من أي وقت مضى، التفكير في المخاطر التي نحن على استعداد لاتخاذها، وما إذا كانت صورة شخصية تستحق حقاً خسارة حياتك”.

في حين تعتبر الصور شخصية في بعض الأحيان أدوات للتمكين، فقد ربطت العديد من الدراسات النظر إلى صور شخصية بقضايا “صورة الجسد” بين الشابات.

كتب عالم النفس مايكل ويغولد من جامعة فلوريدا في The conversation عام 2016، وهو العام الذي شهد وفاة 103 شخصاً نتيجة التقاط صور شخصية: “إنّ الإقبال والإطراء الذي يأتي من “الإعجابات” والتعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، مجزية، خاصة بالنسبة لحالات الوحدة أو العزلة أو عدم الأمان”.

“ومع ذلك، فإنّ الأدلة على غياب التوازن (جنباً إلى جنب مع موت الناس والحيوانات!)، يقترح أنّ هناك القليل للاحتفال به حول هذا النوع من الجنون.”