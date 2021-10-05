كندة علوش تستفتي جمهورها بشأن الاستراحة من مواقع التواصل.. فماذا تمنت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أتاح العطل الفني، الذي ضرب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار أكثر من 6 ساعات أمس الإثنين، للعديد من المتابعين الحديث بشأن أهمية التواصل في الواقع، واختفاء “السوشيال ميديا” تماماً، إلا أن الفنانة السورية كندة علوش كان لها استفتاء مع الجمهور، حول الاستراحة لفترة شهر من مواقع التواصل.

وتمنت كندة علوش، في تغريدة لها دونتها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن يكون هناك عطل عام على جميع التطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بعضها كما حدث، وذلك من أجل العودة للحياة القديمة، وتفاصيلها الصغيرة والحميمية التي كانت بين البشر قبل ظهور “السوشيال ميديا”.

وكتبت علوش، قائلة: “‏بعد العطل اللي صاير لل ‎#الواتساب و ‎#إنستغرام و ‎#فيسبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الابليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر”.

وتابعت علوش، تقول: “نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل”، مختتمة بشأن ما إذا كان البعض يتمنى ذلك، والفترة التي من الممكن أن يتحملها، فقالت: “بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟”.

وتفاعل مع كندة علوش عدد من المشاهير، حيث كان للفنان المصري صلاح عبدالله تعليق كوميدي، فقال: “‏‎والله يا كندة جاوبتي سؤال محيرني عمال أقول الواتس ماله إيه جراله والفيس زادت أعطاله، روحي ربنا يكرمك يا غالية”، لترد كندة، قائلة: “‏‎المهم انت تكون بألف خير”، فرد مطمئناً إياها: “‏‎الحمد لله يا حبيبتي بقيت أحسن كتير بفضل المولى وكرمه”.

وتابعت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان المصري يوسف الشريف، قائلة: “لسه كنت بقول كده”، لترد عليها كندة بإيموجي قلب.

وكان لعدد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع كندة علوش، حيث عبر البعض عن عدم رضاهم عن ما تتمناه، خاصة للمغتربين كون “السوشيال ميديا” هي الوسيلة الوحيدة للتواصل، فيما قال البعض إنها وسيلة للترفيه.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة “فيسبوك”، منها موقعها للتواصل الاجتماعي، ومنصة مشاركة الصور الشهيرة “إنستغرام”، وتطبيق “واتساب”، لدى ملايين المستخدمين حول العالم.