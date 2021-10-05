إلهام شاهين تعود إلى المسرح بعد غياب 20 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الفنان محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد العرض الخاص لمسرحية “نجوم الظهر”، عن تعاونه مع الفنانة إلهام شاهين، في عمل مسرحي جديد.

وحرص على تشويق الجمهور لهذا العرض، واصفاً إياها بالمحاربة، بسبب تصريحاتها الجريئة، خصوصاً في الفترة الأخيرة وما تتميّز به من صمود في الدفاع عن آرائها.

وأوضح أن الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رفضت الذهاب إلى المستشفى، رغم مرضها الشديد، وأصرّت على تأدية بروفات المسرحية، ولم تتغيب عن أيٍّ منها.

وقال، إنّه فوجئ باتصال من زوج ابنة الفنانة القديرة ليخبره أن والدة زوجته مريضة جداً، وأنّها لا تريد الذهاب إلى المستشفى، وطلبت منهم أن يذهبوا بها إلى المسرح، ورفضت تناول أدويتها لأنّها تمنعها من التركيز، وهي تريد أن تكون بكامل طاقتها على المسرح، مؤكّداً أنّه طلب من ابنتها ألّا يسمحوا لها بهذا الأمر.

وأضاف: “أصبحنا نعيش في مناخ لا توجد به مبادئ، مثل هذا الموقف الذي خرج من فنانة كبيرة مثل سميرة عبدالعزيز جعلني لا أندم على الخمسين سنة التي عملت فيها في الفن، في حين أنني أرى بعض الأشخاص الذين يجعلونني أندم على كل لحظة في الخمسين سنة التي عملت فيها في الفن”.

وأكد أنّ عبد العزيز أعطت درساً لمجموعة الشباب الذين يعملون معنا في العطاء والتفاني وتحمل المسؤولية.

ويُشار إلى أن تعاون إلهام شاهين مع محمد صبحي في مسرحية جديدة يعني عودة الفنانة المصرية للمسرح بعد غياب دام نحو 20 عاماً، حيث قدمت آخر عرض مسرحي لها عام 2000، وهو “بهلول في إسطنبول” الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان الراحل سمير غانم، وجيهان نصر، وأميرة فتحي، وطلعت زكريا، وغسان مطر.