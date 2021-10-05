مواجهة منتظرة بين تيم حسن وعبد المنعم عمايري.. “الهيبة جبل” قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرجت شركة “الصباح اخوان” ومنصة “شاهد” عن البوستر الرسمي للممثل السوري عبد المنعم عمايري، الذي يشارك في الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة” بعنوان “الخيبة – جبل” إلى جانب بطل العمل النجم تيم حسن.

وسيقف عبد المنعم عمايري أمام تيم حسن كعدو وغريم له في “الهيبة – جبل”. وقد حُدد أخيراً موعد عرض المسلسل الذي يبدأ في 18 من تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن فريق عمل “الهيبة – جبل” يواصل تصوير أحداث المسلسل الجماهيري في لبنان، ويشارك في بطولة هذا الجزء من العمل إلى جانب تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف، كل من النجم السوري عبد المنعم عمايري، وإيميه صيّاح، وعبدو شاهين، وسعيد سرحان، وروزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “صبّاح أخوان”.