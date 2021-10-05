صورة لـ نيكول سابا في طفولتها.. ملامحها لم تتغيّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للنجمة اللبنانية نيكول سابا خلال فترة الطفولة، ولفتت الأنظار بجمالها.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة بالزي المدرسي وهي تضحك، وعلامات البراءة تغطّي وجهها، ولاحظ المتابعون أن ملامحها الشقراء لم تتغيّر كثيراً، بل باتت أكثر نضجاً وبرز جمالها مع التقدم في العمر.

من جهة ثانية، عادت نيكول قبل فترة الى نشاطها الفني بعد غياب لأشهر عديدة عن الساحة الغنائية والفنية بسبب فيروس كورونا، حيث قدمت أخيراً عددًا من الحفلات في القاهرة، وأغنية جديدة بعنوان “الجو حول”، كما كشفت أخيراً أنها ستطلق أغنية جديدة، بعنوان “الباب يفوّت جمل”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وألحان محمد يحيى.

وتبدأ نيكول سابا خلال الأيام المقبلة بتصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “مفتاح الحب”، انتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب معها دور البطولة.