شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان ماهر عصام.. رحل فى سن مبكرة بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، حيث ولد عام 1979، وتوفى فى سن مبكرة عن عمر 38 عامًا عام 2017 وسط صدمة داخل الوسط الفنى، لاسيما وأنه كان من الممثلين الشباب الموهوبين على الساحة الفنية اضافة إلى أنه انطلق فى عالم الفن فى سن صغيرة مع عمالقة الفن.





تعتبر بداية ماهر عصام في مشوار الفن مع المخرج يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس" عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات، وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا، وظهر بنفس العام مع عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى".

وفى مرحلة الشباب قدم أفلام (الآخر) 1999، (الأبواب المغلقة) 2000، (سكوت حنصور) 2001، (هى فوضى) 2007، (صرخة نملة) 2011، (قلب الأسد) 2013، وغيرها، شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية، ومن أهمها: (وجه القمر) 2000، (لدواعى أمنية) 2001، (قضية نسب) 2006، (الملك فاروق) 2007، (عصابة بابا وماما) 2009، (فرقة ناجى عطالله) 2012، ومن آخر أعماله فيلم آسفين ياباشا.





كان آخر عمل فني شارك به ماهر عصام هو فيلم "آسفين يا باشا"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يحاولون خدمة المجتمع ولكن الظروف لا تساعدهم بجانب إساءة بعض الأشخاص لهم، والفيلم من بطولة جمال فؤاد، بدرية طلبة، حسن عيد، محمد الشربيني، عبدالباسط حمودة، منه جلال، صبري عبدالمنعم، إيمان السيد، محمد الصاوي، وإخراج طوني نبيه.

وبدأ مرض الفنان ماهر عصام عام 2014، عندما أصُيب بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة نتيجة ذلك، ورحل عن عالمنا في 17 يونيو عام 2018 عن عمر ناهز الـ39 عامًا.