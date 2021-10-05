شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الشابة هلا رشدى من تسجيل أغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن والشاعر عزيز الشافعى جارى الاستقرار على اسمها، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب ومنصات الأغانى، وأعربت هلا لـ"الخليج 365" عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "حبيب ماما" التي أهدتها لابنها معز، مشيرة إلى أن هذا النجاح أعطاها دفعة لاستكمال السير في هذا الطريق خاصة أن تقديم هذه الأغانى أصبح غير موجود بشكل كبير.

وأحيت هلا رشدى مؤخرًا حفلاً غنائيًا لطلاب إحدى الجامعات على مسرح أكاديمية الفنون وعبرت فيه عن سعادته باحياء مثل هذه الحفلات وسط الشباب.

وأشارت هلا إلى أنها تعمل حاليًا على مشروع غنائي مع الفنان حميد الشاعرى، وهو عبارة عن إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها الفنان الكبير غناء هذه الأغانى بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة النجم الكبير حميد الشاعرى فى هذا المشروع.

وطرحت هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، و ألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.

وكانت هلا قد قدمت مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.