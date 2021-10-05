محمد الفلاح - الفنانة المصرية بشرى: تعرضت للنصب من عدة منتجين

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

قالت الفنانة المصرية بشرى إنها تعرضت للنصب من عدة منتجين، حيث لم تحصل على أجرها كاملاً في العديد من الأعمال التي شاركت فيها، مشيرة إلى أنها رفعت دعاوى قضائية ضد هؤلاء المنتجين وما زالت في أروقة المحاكم حتى الآن.



وأكدت بشرى، في تصريحات صحفية، أنها حصلت على أحكام قضائية ضد منتجين ولم تنفذ حتى الآن، موضحة أنها عانت كثيراً من التعامل مع منتجين ومخرجين ليسوا مخلصين.

وأضافت أن أفضل مخرج تعاملت معه هو المخرج بيتر ميمي في مسلسل ”الاختيار2″، وأنها تتمنى العمل معه مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لم تكتشف حتى الآن، ولم يكتشف أحد موهبتها الحقيقية وإمكانياتها الفنية، رغم كل النجاح الذي حققته في تاريخها الفني، فقد قدمت أغنيات ناجحة، ومسلسلات وأفلاما، كما قدمت برامج ناجحة.

وأشارت إلى أن المنتجين اعتقدوا أنها اعتزلت الفن منذ توليها رئاسة مهرجان الجونه، ولم تعد تُعرض عليها أعمال كثيرة، مؤكدة أنها فنانة في المقام الأول، وأي وظيفة أخرى تأتي في المرتبة الثانية بعد الفن.

وأوضحت النجمة المصرية أنها ما زال لديها الكثير الذي لم تقدمه بعد، موضحة أنها بإمكانها تقديم ألوان عديدة من التمثيل، فهي فنانة محترفة صاحبة موهبة كبيرة، ”على حسب وصفها“.

وأشارت إلى أن السينما المصرية تمر بمرحلة ازدهار كبيرة من خلال مجموعة من الأعمال القوية التي تعرض الآن، والتي تقدمها مجموعة من نجوم السينما المصرية، مثل أحمد السقا، أحمد عز، محمد هنيدي، وغيرهم.

وعن فيلمها الجديد ”معالي ماما“، قالت إن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها، في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مشيرة إلى أنها تقدم دوراً قيادياً للمرأة.

فيلم ”معالي ماما“ بطولة بشرى ومحمود الليثي، ويجمع عددا كبيرا من ضيوف الشرف، منهم شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، محمد على رزق، إسماعيل شرف، دعاء رجب، نور إيهاب، سولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، الذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.